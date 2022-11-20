Характеристики товара
Описание
Размер спального места: 140х200 см
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина2600 мм
- Глубина1050 мм
- Материалдерево, металл, ткань
Размер спального места: 140х200 см
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