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Диван Bui

9 оценок
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Модульный диван Igarka

Характеристики товара

Описание

Размер спального места: 140х200 см

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина2600 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материалдерево, металл, ткань

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