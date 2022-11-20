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Диван Veil 2-х местный - фото 1

Диван Veil 2-х местный

14 оценок
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Диван Veil 3-х местный

Характеристики товара

Описание

149 х 80 х H82

каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
ВЕС НЕТТО: 13,7 кг

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