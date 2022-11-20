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Модуль VEIL 2-х местный прямой - фото 1

Модуль VEIL 2-х местный прямой

15 оценок
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Модуль VEIL 1-местный прямой
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Модуль VEIL 1-местный прямой

Характеристики товара

Описание

141 х 78 х H82

каркас: алюминий, в комплекте подушки,
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
ВЕС НЕТТО: 12 кг

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