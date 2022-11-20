Характеристики товара
Описание
141 х 78 х H82
каркас: алюминий, в комплекте подушки,
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
ВЕС НЕТТО: 12 кг
141 х 78 х H82
каркас: алюминий, в комплекте подушки,
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
ВЕС НЕТТО: 12 кг
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