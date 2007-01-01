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Диван Santiago 2-местный - фото 1

Диван Santiago 2-местный

Артикул: CH-068-818
11 оценок
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Фотография товара Модуль Haven 1-местный угловой от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Модуль Haven 2-х местный угловой левый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1310 мм
  • Ширина810 мм
  • Высота700 мм
  • Материалалюминий

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