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Подстолье Ницца - фото 1Подстолье Ницца - фото 2

Подстолье Ницца

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина700 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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