Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное
Опора для стола П-образное
Подстолье 1028
Подстолье 1284
Подстолье 1019EM
Подстолье 1029EM
Подстолье 1026EM
Подстолье 1061EM
Подстолье 1064EM
Подстолье 1062EM
Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный
Стул Галс, ткань синий/ каркас хром
Барный стул Green серая кожа
Барный стул Роки белая кожа
Кресло College BX-3177/Black
Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа
Подстолье 1065EM
Подстолье 1063EM
Подстолье 1042EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье Манаус К1
Подстолье Kochur