Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Диаметр600 мм
- Вес32,38 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1100 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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