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Столешница Аренария - фото 1Столешница Аренария - фото 2

Столешница Аренария

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Характеристики товара

Описание

Столешницы выполнены на основе влагостойких древесно-стружечных плит, облицованных декоративным покрытием Corund Protection с высокой степенью износостойкости.В состав защитного покрытия CORUND PROTECTION входят частицы оксида алюминия (алмазной крошки), которые придают изделию повышенную износостойкость.

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Более 4000 оборотов по табер-тестуСТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ

ТЕМПЕРАТУРАМ

Поверхность выдерживает кратковременное температурное воздействие до 150 градусов цельсия без источника открытого огня.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Торцы столешницы со всех сторон окантованы кромкой с использованием влагостойкого полиуретанового клея. Это позволяет обеспечить надежную защиту торцов от влаги.

ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИУСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ХИМИИ

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина25 мм

Варианты размеров

Столешницы стандарт толщина 25 мм

Размеры,мм Толщина,мм Цена, шт

Кратность заказа, шт

600*600 25 1590 6
700*700 25 2290 6
800*800 25 2390 6
1200*800 25 3190 4
1400*800 25 5190 2
1100*700 25 3190 4
900*600 25 2390 6
500*500 25 1790 12
900*900 25 3290 4
1200*700 25 3390 4
1200*1200 25 6690 2
1400*700 25 5390 2
1400*800 25 4490 2
1500*800 25 6690 2
1600*800 25 6790 2
1800*800 25 7090 2
2000*800 25 7390 2


Столешницы стандарт толщина 38 мм

Размеры,мм Толщина,мм Цена, шт

Кратность заказа, шт

600*600 38 1990
 6
700*700 38 2990
 6
800*800 38 3090
 6
1200*800 38 4090
 4
1400*800 38 6690
 2
1100*700 38 4190
 4
900*600 38 3090
 6
500*500 38 2090
 12
900*900 38 4090
 4
1000*1000
 38 7390
 4
1100*600
 38 4090
 2
1200*700
 38 4490
 2
1200*1200
 38 7690
 2
1300*800
 38 7390
 2
1300*900
 38 7490
 2
1500*800
 38 8190
 2
1400*700
 38 7390
 2
1600*800 38 8390 2
1800*800 38 8490 2
2000*800 38 9090 2
2400*800 38 9890 2


Столешницы толщина 18 мм

Размеры,мм Толщина,мм Цена, шт

Кратность заказа, шт

600*600 18
 1390
 6
700*700 18
 2090
 6
800*800 18
 2290
 6
1200*800 18
 3190
 4
1400*800 18
 4890
 2
1100*700 18
 3090
 4
900*600 18
 2090
 6
500*500 18
 1390
 12
900*900 18
 3190
 4
1000*1000
 18
 3590
 4
1100*600
 18
 2990
 2
1200*700
 18
 3490
 2
1200*1200
 18
 5790
 2
1300*800
 18
 3790
 2
1300*900
 18
 3890
 2
1500*800
 18
 5590
 2
1400*700
 18
 4990
 2
1600*800 18
 5490
 2
1800*800 18
 5990
 2
2000*800 18
 6190
 2
2400*800 18
 7490
 2

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