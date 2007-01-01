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Настоящее фото товара Подстолье Трапеция 1400, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Трапеция 1400
15 оценок
8 890
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Подстолье Трапеция 1400

Артикул: CH-052-813
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота710 мм
  • Глубина столешницы700 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота710 мм
  • Глубина столешницы700 мм
  • Вес31,96 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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