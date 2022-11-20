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Журнальный столик Гелиос 80*80 стекло черный мрамор сталь золото - фото 1 Журнальный столик Гелиос 80*80 стекло черный мрамор сталь золото - фото 2 Журнальный столик Гелиос 80*80 стекло черный мрамор сталь золото - фото 3 Журнальный столик Гелиос 80*80 стекло черный мрамор сталь золото - фото 4 Журнальный столик Гелиос 80*80 стекло черный мрамор сталь золото - фото 5

Журнальный столик Гелиос 80*80 стекло черный мрамор сталь золото

Артикул: CH-050-257
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера спальни, гостиной или прихожей. Можно использовать как прикроватный столик.

Столешница выполнена из закаленного стекла, которое обладает повышенной прочностью и стойкостью к перепадам температур, способно выдерживать большие нагрузки. Поверхность столешницы декорирована рисунком черного мрамора, который идеально сочетается со стальными ножками в золотом цвете.\

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота800 мм
  • Толщина столешницы8 мм
  • Вес14.8 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки165 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки17.40 кг

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