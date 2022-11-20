Характеристики товара
Описание
Стильный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера спальни, гостиной или прихожей. Можно использовать как прикроватный столик.
Столешница выполнена из закаленного стекла, которое обладает повышенной прочностью и стойкостью к перепадам температур, способно выдерживать большие нагрузки. Поверхность столешницы декорирована рисунком черного мрамора, который идеально сочетается со стальными ножками в золотом цвете.\
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина660 мм
- Высота800 мм
- Толщина столешницы8 мм
- Вес14.8 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветсерый, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки165 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки17.40 кг