Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1100 мм
- Вес31 кг
- Материалискусственный ротанг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Стол Лидер 5
Стол Лидер 9
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул алюминиевый 1201
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден