Фотография Журнальный стол Терраса, 95х65 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Журнальный стол Терраса, 95х65

4.6
Оптовая цена
14 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Журнальный стол Терраса, 95х65
Журнальный стол Терраса, 95х65
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Журнальный стол Терраса, 95х65

4.6
14790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Глубина650 мм
  • Ширина950 мм
  • Вес12 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг

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