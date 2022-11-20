Характеристики товара
Описание
Изящный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера гостиной или прихожей.
Столешница выполнена из искусственного мрамора в сером цвете, который обладает высокой механической прочностью, способен выдерживать большие нагрузки. Влагостойкий и не впитывает загрязнения.
Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.
Основные характеристики
- Ширина1220 мм
- Глубина660 мм
- Высота465 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес36 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1350 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки39.30 кг