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Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь темный хром - фото 1 Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь темный хром - фото 2 Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь темный хром - фото 3 Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь темный хром - фото 4 Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь темный хром - фото 5

Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь темный хром

Артикул: CH-050-259
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера гостиной или прихожей.

Столешница выполнена из искусственного мрамора в сером цвете, который обладает высокой механической прочностью, способен выдерживать большие нагрузки. Влагостойкий и не впитывает загрязнения.

Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:

- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

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Основные характеристики

  • Ширина1220 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота465 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес36 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1350 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки39.30 кг

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