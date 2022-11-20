Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина500 мм
- Высота450 мм
- Вес7 кг
- Материалсосна
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Halmar dariusz, белый
Комплект Такер, 4 белых стула
Стул Браун 25мм
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Стул William бархат синий
Стул Роберто
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди