Характеристики товара
Описание
Высота: 660 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 300 мм
Вес: 9 кг
Высота: 660 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 300 мм
Вес: 9 кг
Новогодний чехол на стул 03
Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп
Наволочка 60x60 135гр, сатин
Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп
Барная стойка Парсон, белая
Слэб Маргейт
Подвесной светильник Globo №5
Подвесной светильник Bouquet
Подвесной светильник Grace
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim