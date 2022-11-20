Характеристики товара
Описание
Овальный стеклянный столик с красивым подстольем из массива.
Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (эмаль серая глянцевая)
Материал столешницы стекло прозрачное 10мм
Интерьер строится из мелочей, которые хотелось бы расположить в одном месте. Для этого и существуют журналные столы, на которых размещаются самые важные, нужные мелочи
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина600 мм
- Длина1000 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольябереза