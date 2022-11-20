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Cтол журнальный «Анси»

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Характеристики товара

Описание

Овальный стеклянный столик с красивым подстольем из массива.
Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (эмаль серая глянцевая)
Материал столешницы стекло прозрачное 10мм
Интерьер строится из мелочей, которые хотелось бы расположить в одном месте. Для этого и существуют журналные столы, на которых размещаются самые важные, нужные мелочи

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1000 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольябереза

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