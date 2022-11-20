Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Диаметр400 мм
- Вес12 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияЕвропа
Чехол 75 Premium
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Салфетка Гобелен, этника
Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11
Стол ЛИРА-2, 1250x750
Стол ЛИРА, 1600x900
Стол ЛИРА, 1400x900
Стол ЛИРА, 1200x900
Стол ЛИРА, 1600x800
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден