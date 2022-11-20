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Приставной столик Melano терраццо черный - фото 1Приставной столик Melano терраццо черный - фото 2

Приставной столик Melano терраццо черный

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес12 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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