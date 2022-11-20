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Кресло подвесное Лондон

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1060х1220х2000
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 1060х900х1060
стойка: 60х2000х50
основание: 1060х1220х50
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : полиэстр
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 120
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ

20 кг / 1,14 м3

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина1060 мм
  • Длина1220 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.14 м3
  • Вес упаковки20 кг

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