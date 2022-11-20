Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 1060х1220х2000
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 1060х900х1060
стойка: 60х2000х50
основание: 1060х1220х50
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : полиэстр
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 120
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ
20 кг / 1,14 м3
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина1060 мм
- Длина1220 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.14 м3
- Вес упаковки20 кг