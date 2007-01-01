Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 106х122х200
Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : корзина: 119х65х128
стойка: 5х5х200 основание: 107х100х35
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø51
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : полиэстр
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 120
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ
Гарантийный срок : 12
Габариты упаковок (Ш/ГхДхВ) : корзина+подушка 3/3: 119х65х128
основание 1/3: 74х35х107
стойка 2/3: 5х5х200
Цвет каркаса : черный
Цвет корзины : черный
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бордовый
Наполнитель мягкого элемента/матраса : аэропух
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1220 мм
- Ширина1060 мм
- Высота2000 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасасталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет