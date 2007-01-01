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Настоящее фото товара Кресло подвесное Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло подвесное Лондон
46 оценок
20 79026
27 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Кресло подвесное Лондон

Артикул: CH-028-986
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина1220 мм
  • Ширина1060 мм
  • Высота2000 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 106х122х200

Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : корзина: 119х65х128

стойка: 5х5х200 основание: 107х100х35

Материал каркаса : сталь

Труба : Ø51

Покрытие : краска порошковая полимерная

Материал корзины : искусственный ротанг

Материал чехла мягкого элемента : полиэстр

Тип подвеса : металлическая цепь

Допустимая нагрузка : 120

Требуется сборка : Да

Страна производства : РОССИЯ

Гарантийный срок : 12

Габариты упаковок (Ш/ГхДхВ) : корзина+подушка 3/3: 119х65х128

основание 1/3: 74х35х107

стойка 2/3: 5х5х200

Цвет каркаса : черный

Цвет корзины : черный

Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бордовый

Наполнитель мягкого элемента/матраса : аэропух

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1220 мм
  • Ширина1060 мм
  • Высота2000 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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