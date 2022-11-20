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Журнальный приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт

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Приставной столик Финика M Торос черный с изгибом
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Приставной столик Финика M Торос черный с изгибом

Характеристики товара

Описание

Журнальный приставной столик выполнен в стиле минимализм,лофт. Оригинальная форма.Единая цельнолитая конструкция. Такой столик легко впишется в любой интерьер. Займет минимум места даже в небольшом пространстве. Материал столешницы: МДФ 10 мм с покрытием пленкой. Опоры:из профильной трубы 15х15х1 с покраской порошковой краской в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в собранном виде, упакованная в гофрокартон.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Ширина28 мм
  • Глубина33 мм
  • Вес2.7 кг
  • Объем0.60 мл
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Размер упаковки33.5/29/61 см

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