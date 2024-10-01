Характеристики товара
Описание
Популярное новогоднее украшение интерьера, а также флористических и конфетных композиций. Можно украсить декупажем, оформить в технике скрапбукингу или объемными флористическими элементами, наполнить сани декоративными подарками или сладостями. Не требует сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина140 мм
- Ширина250 мм
- Высота40 мм
- Вес0,3 кг
- Материалсосна
- Цветтемно-коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Вес упаковки0.40 кг