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Светильник подвесной светодиодный V11083-PL Cleri

Артикул: CH-066-913
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник Cleri – это не просто функциональный элемент интерьера, но и стильное дополнение для современных пространств. Его элегантный плафон из фетра не только визуально привлекателен, но и обладает высоким коэффициентом звукопоглощения (NRC = 0,7), что помогает снизить уровень шума и создать уютную атмосферу. Благодаря этому светильник идеально подходит для ресторанов, офисов, гостиниц, а также для жилых помещений, таких как гостиные и спальни.

Светильник мощностью 12 Вт обеспечивает равномерное освещение до 7 м². Регулируемая высота подвеса и возможность каскадных композиций делают его универсальным для любых пространств, добавляя элегантность и комфорт. Кроме того, светильник изготовлен из перерабатываемого материала, не имеет запаха и обладает огнестойкостью класса A/HB, что гарантирует безопасность.
Этот светильник отлично сочетается с современными стилями интерьера, такими как минимализм, сканди и эко, подчеркивая их утонченность и создавая идеальный баланс между красотой и функциональностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина202 мм
  • Глубина202 мм
  • Высота1825 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки210 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки355 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки1.10 кг

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