Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник Cleri – это не просто функциональный элемент интерьера, но и стильное дополнение для современных пространств. Его элегантный плафон из фетра не только визуально привлекателен, но и обладает высоким коэффициентом звукопоглощения (NRC = 0,7), что помогает снизить уровень шума и создать уютную атмосферу. Благодаря этому светильник идеально подходит для ресторанов, офисов, гостиниц, а также для жилых помещений, таких как гостиные и спальни.
Светильник мощностью 12 Вт обеспечивает равномерное освещение до 7 м². Регулируемая высота подвеса и возможность каскадных композиций делают его универсальным для любых пространств, добавляя элегантность и комфорт. Кроме того, светильник изготовлен из перерабатываемого материала, не имеет запаха и обладает огнестойкостью класса A/HB, что гарантирует безопасность.
Этот светильник отлично сочетается с современными стилями интерьера, такими как минимализм, сканди и эко, подчеркивая их утонченность и создавая идеальный баланс между красотой и функциональностью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина202 мм
- Глубина202 мм
- Высота1825 мм
- Материалметалл, акрил
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки355 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки1.10 кг