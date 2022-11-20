Характеристики товара
Описание
Материал: 100% Полиэстер, Турция
Цвет: любой
Материал: 100% Полиэстер, Турция
Цвет: любой
Шторы Блэкаут
Шторы Димаут
Шторы Блэкаут Лен
Шторы Бархат
Шторы Софт
Шторы Лен Рогожка
Шторы Велюр
Шторы Канвас
Шторы Жаккард
Рулонная электрическая штора (без ткани)
Подстолье из нержавеющей стали 1074
Подстолье из нержавеющей стали 1203
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
Столешница ЛДСП, дуб беленый
Столешница ЛДСП, белая
Бульонница с ручками 320 мл Royal Circle 6, 36
Пуф Классика 2
Стул барный Алмаз черный, экокожа