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Зеркало в золотистой раме - фото 1

Зеркало в золотистой раме

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес10,8 кг

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