Люстра подвесная V2551-5P Silvestor 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра Silvestor в классическом стиле. Плафоны с полупрозрачной тканью мягко рассеивают свет. Металлический каркас декорирован хрустальными вставками. Светильник достаточно широкий и может заполнить пустое пространство потолка. Подвесная люстра с лаконичным дизайном - идеальное решение для спальни, зала или гостиной.

  • Площадь освещения 16 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 40*32*18

Вес брутто: 4,7

Объем: 0,023

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Ширина720 мм
  • Длина720 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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