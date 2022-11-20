Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра Silvestor в классическом стиле. Плафоны с полупрозрачной тканью мягко рассеивают свет. Металлический каркас декорирован хрустальными вставками. Светильник достаточно широкий и может заполнить пустое пространство потолка. Подвесная люстра с лаконичным дизайном - идеальное решение для спальни, зала или гостиной.
- Площадь освещения 16 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 40*32*18
Вес брутто: 4,7
Объем: 0,023
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина720 мм
- Длина720 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный