Характеристики товара
Описание
Турецкие ковер Playground — это детская игровая площадка у вас дома. Жизнерадостные, яркие, динамичные рисунки состоят из деталей, которые интересно разглядывать. Детям нравится играть на полу. Ковер Playground защитит от холода и развернет для игр целые поля с машинками и поездами, домиками и дорогами. Дизайн призван развивать пространственное мышление, фантазию и моторику ребенка. С ковром Playground вы сможете весело и с пользой проводить время всей семьей, придумывая разные игровые сценарии. Ковер Playground создан для детей, поэтому безопасны и просты в уходе. Рисунок не выгорает на солнце, сохраняет яркость и привлекательность. Невысокий плотный ворс из инновационных материалов приятен на ощупь. Рельеф ковра создает небольшой массажный эффект и усиливает удовольствие от тактильных ощущений. Создайте дома игровую площадку с помощью ковра Playground, он принесет вашему ребенку и всем членам семьи радость и пользу.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина1200 мм
- Высота3 мм
- Плотность217600 г/м²
- Количество мест1
- Цветголубой
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт