Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина800 мм
- Глубина55 мм
- Вес12 кг
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Стеновые панели Версаль треугольник
Стеновые панели Бреста
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Стеновая панель Эксклюзив, тобакко
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Люстра Intreccio 8
Люстра Бриллайн линейный