Товар в корзине. Перейти
Каркас зеркала Tower - фото 1Каркас зеркала Tower - фото 2Каркас зеркала Tower - фото 3

Каркас зеркала Tower

Артикул: CH-050-523
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумба под обувь Лофт-1
Тумба под обувь Лофт-1
Следующий TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Тумба под обувь Лофт-1

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2360 мм
  • Высота1200 мм
  • Профиль каркаса20*20 мм
  • Вес17.83 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
2

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
4

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
12

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
17

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
8

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
2

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
5

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
5

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
7

Зеркало Шевалье 1/1

Зеркало Шевалье 1/3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена
5

Зеркало Шевалье 1/3

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стол уличный Фьюри

Стол Лофт НевоНастоящее фото товара Стол Лофт Нево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
17

Стол Лофт Нево

Стол КарлоттаНастоящее фото товара Стол Карлотта, произведённого компанией ChiedoCover
от422 090
Оптовая цена
13

Стол Карлотта

Кофейный стол BOMBAYНастоящее фото товара Кофейный стол BOMBAY, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена
16

Кофейный стол BOMBAY

Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена
17

Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый

Стол Dolce, прозрачный, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Dolce, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена
17

Стол Dolce, прозрачный, закаленное стекло

Стол обеденный PicnicНастоящее фото товара Стол обеденный Picnic, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Picnic

В наличии 24 шт.
Другие товары из разделамебель для прихожей
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
16

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Консоль БоуиНастоящее фото товара Консоль Боуи, произведённого компанией ChiedoCover
от52 190
Оптовая цена
5

Консоль Боуи

Приставной стол БоуиНастоящее фото товара Приставной стол Боуи, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена
7

Приставной стол Боуи