Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2360 мм
- Высота1200 мм
- Профиль каркаса20*20 мм
- Вес17.83 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
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