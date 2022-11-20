Товар в корзине. Перейти
Зеркало с широким фацетом "Клод" - фото 1Зеркало с широким фацетом "Клод" - фото 2

Зеркало с широким фацетом "Клод"

Артикул: CH-048-751
35 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консоль "Трафальгар"
Консоль "Трафальгар"
Следующий Тумба "Окленд"
Консоль "Трафальгар"

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина45 мм
  • Высота1200 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в золотой рамке, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
39

Прямоугольное зеркало в золотой рамке

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в золотой оправе, произведённого компанией ChiedoCover
от47 190
49

Прямоугольное зеркало в золотой оправе

Настоящее фото товара Круглое зеркало в бронзовой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
39

Круглое зеркало в бронзовой раме

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в серебристой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
41

Прямоугольное зеркало в серебристой раме

Настоящее фото товара Зеркало в золотой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
41

Зеркало в золотой раме

Настоящее фото товара Зеркало с широкой золотой оправой, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
39

Зеркало с широкой золотой оправой

Настоящее фото товара Зеркало Найроби, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
46

Зеркало Найроби

Настоящее фото товара Зеркало в золотой оправе, произведённого компанией ChiedoCover
от77 790
30

Зеркало в золотой оправе

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в черной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
31

Прямоугольное зеркало в черной раме

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в бежевой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от65 190
43

Прямоугольное зеркало в бежевой раме

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ бледный терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
98

Стул Elegance белый/ бледный терракот

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1Настоящее фото товара Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
36

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1

Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 850
Оптовая цена
72

Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркас

В наличии 106 шт.
Распродажа
Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL YumiНастоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi, произведённого компанией ChiedoCover
9 29023
11 990 ₽Оптовая цена
48

Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi

В наличии 95 шт.
Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронзаНастоящее фото товара Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
30

Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза

Другие товары из раздела зеркала

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
47

Зеркало Шевалье 1/1

Настоящее фото товара Зеркало Парма 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
40 490
Оптовая цена
41

Зеркало Парма 5/1

Настоящее фото товара Зеркало в золотистой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
30

Зеркало в золотистой раме

Зеркало настенное серебристоеНастоящее фото товара Зеркало настенное серебристое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
35

Зеркало настенное серебристое

Зеркало Juice латуньНастоящее фото товара Зеркало Juice латунь, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
39

Зеркало Juice латунь

Зеркало Woodi среднее в темном шпонеНастоящее фото товара Зеркало Woodi среднее в темном шпоне, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
45

Зеркало Woodi среднее в темном шпоне

Напольное зеркало "Вустер" gold Настоящее фото товара Напольное зеркало "Вустер" gold , произведённого компанией ChiedoCover
от93 290
Оптовая цена
32

Напольное зеркало "Вустер" gold

В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Зеркало в раме Дороти Sky Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
36

Зеркало в раме Дороти Sky Blue

В наличии 5 шт.
Зеркало БутНастоящее фото товара Зеркало Бут, произведённого компанией ChiedoCover
от36 690
Оптовая цена
47

Зеркало Бут

В наличии 5 шт.
Напольное зеркало "Аткинс"Настоящее фото товара Напольное зеркало "Аткинс", произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена
32

Напольное зеркало "Аткинс"

В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Зеркало с широким фацетом "Клод"
Зеркало с широким фацетом "Клод"
от 25 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ бледный терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
98

Стул Elegance белый/ бледный терракот

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1Настоящее фото товара Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
36

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1

Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 850
Оптовая цена
72

Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркас

В наличии 106 шт.
Распродажа
Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL YumiНастоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi, произведённого компанией ChiedoCover
9 29023
11 990 ₽Оптовая цена
48

Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi

В наличии 95 шт.