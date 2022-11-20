Характеристики товара
Описание
Оригинальный настенный светильник Krona станет идеальным световым акцентом в любом современном интерьере. Сферичные плафоны из матового стека мягко рассеивают свет. Металлический каркас чёрного цвета с закруглёнными углами дополняет форму всей композиции. Бра надёжно крепится к стене с помощью 4-х крепежных планок, высота всей конструкции составляет 72 см. В качестве основного источника света используются лампы с цоколем G9.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 4
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
- Напряжение 220V-240V V
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина235 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный