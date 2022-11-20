Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде крупными предсобранными деталями: правая и левая нога с подлокотником, сиденье и спинка. Сборка не требует опыта и квалификаций. Сборка занимает 15-20 минут. В комплекте: подробная инструкция-схема по сборке, фурнитура и инструмент для сборки. Нагрузка до 200 кг. Кресло неокрашенное. Площадь под окраску 2 м2.
Вес: 10,99 кг
Высота: 84 см
Ширина: 118 см
Длина: 74 см
Упаковка (Д*Ш*В): 102х65х12 см
Упаковка (объем): 0,08 м3
Упаковка (вес): 11,24 кг
Площадь покраски: 2,97 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 100 см
Длина сиденья: 43 см
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина740 мм
- Длина1180 мм
- Вес11 кг
- Материал каркасадерево