Характеристики товара
Описание
Прямоугольный стол современного дизайна из алюминия с матовым порошковым покрытием серого цвета. Стол позволяет разметить 6-8 человек. Может эксплуатироваться как на открытом воздухе так и в помещении. Хорошо впишется с любой интерьер и станет отличным дополнением загородного дома, террасы или зоны отдыха. Прочный и легкий алюминиевый каркас стола вы обязательно оцените при эксплуатации. Стол может быть дополнен стульями или креслами из этой же коллекции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина820 мм
- Высота750 мм
- Вес32 кг
- СоставНержавеющий аллюминий с порошковым покрытием.
- Количество мест1
- Цветчерный
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки890 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки34 кг