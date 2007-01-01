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Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый
45 оценок
8 990
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Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый - фото 1Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый - фото 2Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый - фото 3Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый - фото 4Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый - фото 5Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый - фото 6

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый

Артикул: CH-026-743
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина605 мм
  • Ширина605 мм
  • Высота765 мм
  • Диаметр605 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол выполнен из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном). Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Матовая отделка
Нескользящие накладки на ножках.
Легко собирается и разбирается.
Комплект поставки: столешница, ножки, два варианты опоры (для установки на двух высотах: 400 и 765 мм).

Объем упаковки: 0.143 м3
Размер упаковки: 625х635х360 мм
Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 5.67 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина605 мм
  • Ширина605 мм
  • Высота765 мм
  • Диаметр605 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки5.67 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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