Характеристики товара
Описание
Компактный квадратный стол со столешницей 70х70 cm – удобное решение для малых пространств. Этот чайный стол будет уместен на маленькой террасе, крыльце, балконе или в тени деревьев у вас в саду. При минимальном весе для его переноски не требуется больших усилий. Этот стол также неплохое решение для использования в качестве детской мебели. Два продольных распора под столешницей не позволяют столу раскачиваться. Его можно использовать в качестве приставного сервировочного стола к большому обеденному садовому столу.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 100 кг.
Вес: 6,58 кг
Высота: 49 см
Ширина: 68 см
Длина: 68 см
Упаковка (Д*Ш*В): 68х68х7 см
Упаковка (объем): 0.032 м3
Упаковка (вес): 6,75 кг
Площадь покраски: 1,99 м2
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Ширина680 мм
- Длина680 мм
- Вес6.5 кг
- Материалсосна
- Цветбежевый