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Стол Виевис, 70х70 - фото 1

Стол Виевис, 70х70

11 оценок
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Стол Виган, 70х70

Характеристики товара

Описание

Компактный квадратный стол со столешницей 70х70 cm – удобное решение для малых пространств. Этот чайный стол будет уместен на маленькой террасе, крыльце, балконе или в тени деревьев у вас в саду. При минимальном весе для его переноски не требуется больших усилий. Этот стол также неплохое решение для использования в качестве детской мебели. Два продольных распора под столешницей не позволяют столу раскачиваться. Его можно использовать в качестве приставного сервировочного стола к большому обеденному садовому столу.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 100 кг.

Вес: 6,58 кг
Высота: 49 см
Ширина: 68 см
Длина: 68 см
Упаковка (Д*Ш*В): 68х68х7 см
Упаковка (объем): 0.032 м3
Упаковка (вес): 6,75 кг
Площадь покраски: 1,99 м2

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина680 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материалсосна
  • Цветбежевый

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