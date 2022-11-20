Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота907 мм
- Ширина1376 мм
- Длина3392 мм
- Диаметр4240 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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