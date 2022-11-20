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Садово-парковая скамейка Округ - фото 1

Садово-парковая скамейка Округ

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Цветочница Филигран средняя, диаметр 900 мм
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Цветочница Филигран средняя, диаметр 900 мм

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота907 мм
  • Ширина1376 мм
  • Длина3392 мм
  • Диаметр4240 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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