Характеристики товара
Описание
Высота: 380 мм
Ширина: 1500 мм
Глубина: 460 мм
Вес: 20 кг
Высота: 380 мм
Ширина: 1500 мм
Глубина: 460 мм
Вес: 20 кг
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
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