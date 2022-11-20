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Скамья Julianne

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Скамья Edson

Характеристики товара

Описание

Высота: 380 мм

Ширина: 1500 мм

Глубина: 460 мм

Вес: 20 кг

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