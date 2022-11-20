Фотография Скамья для парка ИЗ11/4 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Скамья для парка ИЗ11/4

4.7
Оптовая цена
14 950 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамья для парка ИЗ11/4
Скамья для парка ИЗ11/4
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Скамья для парка ИЗ11/4

4.7
14950 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес55 кг

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