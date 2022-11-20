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Скамья Торо - фото 1

Скамья Торо

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Удобная классическая садовая софа, или привычнее скамья на 2 человека.Небольшой наклон сиденья позволяет вам удобно расположиться, когда вы откидываетесь на спинку. Наклон не дает вам соскользнуть с сиденья даже без опоры ногами. Изделие неокрашенное.Вы можете выкрасить поверхность в любой подходящий именно под ваш интерьер цвет.
Материал - сосна ( массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 9.06 кг
Высота: 77 см
Ширина: 112 см
Длина: 67 см
Упаковка (Д*Ш*В): 105х56х7,5 см
Упаковка (объем): 0,044 м3
Упаковка (вес): 9,27 кг
Площадь покраски: 2,67 м2
Высота сиденья: 35 см
Ширина сиденья: 104 см
Длина сиденья: 43

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина670 мм
  • Длина1120 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасадерево

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