Характеристики товара
Описание
Классическая садовая скамья для 3-х человек. Садовая мебель приобретается для отдыха и обязана располагать к нему. Модели с анатомическими выверенными деталями конструкций в прямом смысле помогут расслабиться. Достаточно подлокотников, расположенных на комфортном уровне - безмятежный отдых на пару часов обеспечен. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 250 кг.
Вес: 15.4 кг
Высота: 89 см
Ширина: 160 см
Длина: 59 см
Упаковка (Д*Ш*В): 180х62х9,5 см
Упаковка (объем): 0,106 м3
Упаковка (вес): 15,75 кг
Площадь покраски: 4,36 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 155 см
Длина сиденья: 40 см
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина590 мм
- Длина1600 мм
- Вес15,4 кг
- Материал каркасадерево