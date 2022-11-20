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Скамья Больмен

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Характеристики товара

Описание

Классическая садовая скамья для 3-х человек. Садовая мебель приобретается для отдыха и обязана располагать к нему. Модели с анатомическими выверенными деталями конструкций в прямом смысле помогут расслабиться. Достаточно подлокотников, расположенных на комфортном уровне - безмятежный отдых на пару часов обеспечен. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 250 кг.

Вес: 15.4 кг
Высота: 89 см
Ширина: 160 см
Длина: 59 см
Упаковка (Д*Ш*В): 180х62х9,5 см
Упаковка (объем): 0,106 м3
Упаковка (вес): 15,75 кг
Площадь покраски: 4,36 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 155 см
Длина сиденья: 40 см

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина590 мм
  • Длина1600 мм
  • Вес15,4 кг
  • Материал каркасадерево

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