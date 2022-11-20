Фотография Скамья для сада чугунная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Скамья для сада чугунная

4.5
Оптовая цена
9 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамья для сада чугунная
Скамья для сада чугунная
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Скамья для сада чугунная

4.5
9490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Вес34 кг

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