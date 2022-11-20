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Скамья для сада ИЗ5/4 - фото 1

Скамья для сада ИЗ5/4

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Характеристики товара

Описание

Как обустроить городской или частный парк, садовую территорию? Для решения задачи рекомендовано использовать садово-парковую мебель. Одним из типичных представителей является скамья. Такой элемент обустройства сада и парка создают из разных материалов – дерево, металл. Однако большой популярностью обладают литые чугунные скамьи, которые способны прослужить несколько десятилетий и не требуют сложного ухода.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Длина1800 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес60 кг
  • Материалчугун

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