Характеристики товара
Описание
Как обустроить городской или частный парк, садовую территорию? Для решения задачи рекомендовано использовать садово-парковую мебель. Одним из типичных представителей является скамья. Такой элемент обустройства сада и парка создают из разных материалов – дерево, металл. Однако большой популярностью обладают литые чугунные скамьи, которые способны прослужить несколько десятилетий и не требуют сложного ухода.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Длина1800 мм
- Глубина640 мм
- Вес60 кг
- Материалчугун