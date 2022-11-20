Характеристики товара
Описание
Длина: 1220 мм
Ширина: 610 мм
Высота: 740 мм
Материал столешницы: полиэтилен высокой плотности HDPE
Вес: 10 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1220х610х740мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1220х610х45мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1230х620х55мм.
Цвет столешницы: белый.
М/К Стальная круглая труба D25х1,2мм.
Вес нетто: 10 кг.
Вес в упаковке: 11 кг.
Объем: 0,042 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина610 мм
- Длина1220 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Страна изготовленияРоссия