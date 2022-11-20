Характеристики товара
Описание
- Максимально тонкий стол-книжка среди аналогов: 10,5 см.
- Диаметр столешницы 100см.
- Габариты стола (ДхШхВ) см. в разложенном виде 110х110х73 см, в сложенном виде 110х105х73 см.
- Масса стола 17,2 кг.
- Ножки стола выполнены из стальных плоско-овальных труб Ø20 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
- В шарнирах откидной опоры установлены полиамидные подшипники, не требующие смазки.
- Окраска основания выполнено порошковым полиэфирным полимером. Доступно в любом из 3х цветов: серебристый, белый или черный.
- Благодаря высококачественным карточным петлям из нержавеющей стали, установленным на столешницах, в конструкции отсутствует люфт, гарантирован мягкий ход и многократное сложение-разложение стола.
- Жесткие фиксаторы, установленные снизу на столешнице, удерживают ее от случайного раскрытия, что позволяет хранить стол в любом положении.
- Столешница изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм. Доступно в 3х цветах на выбор: белый, дуб сонома, ясень шимо темный.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина1100 мм
- Высота730 мм
- Вес18.9 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1110 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки20 кг