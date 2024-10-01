Товар в корзине. Перейти
Сковорода сталь голубая, серый - фото 1Сковорода сталь голубая, серый - фото 2Сковорода сталь голубая, серый - фото 3Сковорода сталь голубая, серый - фото 4Сковорода сталь голубая, серый - фото 5Сковорода сталь голубая, серый - фото 6

Сковорода сталь голубая, серый

Артикул: CH-059-383
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина370 мм
  • Высота50 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,95 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Миска поликарбонат 322мл, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Миска поликарбонат 322мл

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Метакса 3* - Метакса 5*», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Метакса 3* - Метакса 5*»

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Куантро - Калуа», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Куантро - Калуа»

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл

14
В наличии 100 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 040

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Блюдо-рыба для комплимента, произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Блюдо-рыба для комплимента

12
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Мелодия» фарфор

15
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пион», произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пион»

6
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Тарелка «Агат», диаметр 150мм

13
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая с деревянной ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Вилка столовая с деревянной ручкой

6
В наличии 90 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода сервировочная 2 ручки сталь нержавеющая, латунь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Сковорода сервировочная 2 ручки сталь нержавеющая, латунь

15
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 800

Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный

11
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Сковорода-гриль прямоугольный чугун, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 030

Сковорода-гриль прямоугольный чугун, тефлон, черный

10
В наличии 6 шт.
Фотография товара Сковорода алюминиевая, антипригарное покрытие, черный, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода алюминиевая, антипригарное покрытие, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Сковорода алюминиевая, антипригарное покрытие, черный, серебряный

15
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода для блинов литой алюминий, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 600

Сковорода для блинов литой алюминий, тефлон, черный

10
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для подачи «Боро» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Сковорода для подачи «Боро» стекло

7
В наличии
Фотография товара Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290

Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный

5
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода с двумя ручками, сталь, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от10 620

Сковорода с двумя ручками, сталь, металлический

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Сковорода с двумя ручками, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Сковорода с двумя ручками, сталь нержавеющая

9
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Сковорода сталь голубая, серый
Сковорода сталь голубая, серый
от 4 980
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Миска поликарбонат 322мл, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Миска поликарбонат 322мл

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Метакса 3* - Метакса 5*», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Метакса 3* - Метакса 5*»

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Куантро - Калуа», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Куантро - Калуа»

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл

14
В наличии 100 шт.