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Сковорода дно-сэндвич, сталь нержавеющая - фото 1Сковорода дно-сэндвич, сталь нержавеющая - фото 2

Сковорода дно-сэндвич, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-920
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес1,248 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • ФормаКруглая

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