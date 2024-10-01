Товар в корзине. Перейти
Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая - фото 1

Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-903
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Лопатка термостойкая, синняя
Фотография товара Лопатка термостойкая, синняя от компании ChiedoCover.
Следующий Лопатка для торта, изогнутая, сталь нержавеющая
Фотография товара Лопатка для торта, изогнутая, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина365 мм
  • Глубина75 мм
  • Вес0.18 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Оливия», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Оливия»

14
В наличии 464 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая

13
В наличии
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл, произведённого компанией ChiedoCover
от70
Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл

6
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий

15
В наличии
Фотография товара Мензурка стеклянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стеклянная, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Мензурка стеклянная

15
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное для канапе, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Блюдо сервировочное для канапе

12
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нанокрем Блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от730
Оптовая цена

Тарелка «Нанокрем Блэк»

8
В наличии 35 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 520
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм

13
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный

9
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Кингс Стэйнлесс Стил», произведённого компанией ChiedoCover
от8002
810 ₽

Вилка столовая «Кингс Стэйнлесс Стил»

11
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела лопатки и веселки

Настоящее фото товара Лопатка кухонная, силикон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 440

Лопатка кухонная, силикон

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая

15
В наличии 125 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель» для гриля с перфорацией, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Лопатка «Проотель» для гриля с перфорацией, сталь нержавеющая

15
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Лопатка кухонная «Эльвео», силиконовая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 270

Лопатка кухонная «Эльвео», силиконовая, черная

15
В наличии
Настоящее фото товара Лопатка для гриля «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от720

Лопатка для гриля «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая

14
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Веселка кухонная, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Веселка кухонная, бук

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая , произведённого компанией ChiedoCover
от500

Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая

12
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Лопатка кухонная «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Лопатка кухонная «Проотель», сталь нержавеющая

12
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Веселка кухонная бук , произведённого компанией ChiedoCover
от280

Веселка кухонная бук

8
В наличии 5 шт.
Фотография товара Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
от3 530

Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая
Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая
от 650
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Оливия», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Оливия»

14
В наличии 464 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая

13
В наличии
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл, произведённого компанией ChiedoCover
от70
Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл

6
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий

15
В наличии