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Сковорода для гриля прямоугольный чугун, черный - фото 1

Сковорода для гриля прямоугольный чугун, черный

Артикул: CH-059-322
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина340/220 мм
  • Высота15 мм
  • Вес2,28 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

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