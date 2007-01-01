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Сковорода, New Kitchen, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 1Сковорода, New Kitchen, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 2Сковорода, New Kitchen, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 3Сковорода, New Kitchen, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 4Сковорода, New Kitchen, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ - фото 5

Сковорода, New Kitchen, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ

Артикул: CH-071-637
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота45 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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Сковорода, New Kitchen, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ
Сковорода, New Kitchen, 3-х слойная ИНДУКЦИЯ
1 890
В корзине

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