Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода, сталь нержавеющая
Сковорода, сталь нержавеющий
Сковорода «Проотель», алюминий литой
Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик
Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л
Сковорода Эмбер Каст с деревнной ручкой, чугун, дерево
Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический, черный
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
Сковорода дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием
Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая, антипригарным покрытием
Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный
Сковорода-гриль «Проотель» квадратная со складной ручкой алюминий литой, пластик, черный
Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик
Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая
Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический
Сковорода для фахитос овальная на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево
Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный
Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический
Сковорода для фахитос на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, светлое дерево
Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, темное дерево
Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,6л черный, металлический
Сковорода 3-х слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий
Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный
Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный
Сковорода-гриль (индукция) алюминий литой,титан, черный
Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластиковый
Сковорода-полумесяц без ручек «Эмбер Каст» чугун, дерево
Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево
Сковорода медь,олово, медный, стальной
Сковорода-гриль прямоугольный «Проотель» алюминий литой, пластик, черный
Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластик
Сковорода, трёх слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий
Сковорода для блинов голубая сталь, серый
Сковорода (индукция) алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Сковорода «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный, металлический
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, синий, черный
Сковорода для блинов голубая сталь, металлический
Сковорода нержавеющая сталь, тефлон, черный, металлический
Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон
Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный
Сковорода алюминий литой, тефлон
Сковорода для фахитос с подставкой чугун, дерево
Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный
Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический
Сковорода-гриль прямоугольный чугун, тефлон, черный
Сковорода «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево
Сковорода-гриль квадратная, чугун, черный
Сковорода для блинов, алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, черный, металлический
Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный