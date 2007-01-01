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Сотейник 1,3 л, тройное дно - фото 1

Сотейник 1,3 л, тройное дно

Артикул: CH-071-656
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Диаметр140 мм
  • Объем1.3 л
  • Материалсталь

Отзывы

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