Товар в корзине. Перейти
Блюдце «Крафт Вайт» - фото 1

Блюдце «Крафт Вайт»

Артикул: CH-062-585
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм
Фотография товара Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдце «Крафт Вайт», диаметр 110мм
Фотография товара Блюдце «Крафт Вайт», диаметр 110мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Блюдце «Крафт Вайт» производителя Steelite – изящное изделие из фарфора. Белый цвет его основы сочетается с контрастным коричневым краем. Благодаря интересному дизайну и размерам (диаметр 145 мм, высота 17 мм), оно станет приятным и практичным дополнением к имеющейся кухонной утвари. Материал – прочный фарфор. Гарантирует долговечность и практичность использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота17 мм
  • Диаметр145 мм
  • Вес0.242 кг
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюдца и розетки

Товар в корзине

Блюдце «Крафт Вайт»
Блюдце «Крафт Вайт»
от 710
В корзине

С этим товаром покупают