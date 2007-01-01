Характеристики товара
Описание
Блюдце «Крафт Вайт» производителя Steelite – изящное изделие из фарфора. Белый цвет его основы сочетается с контрастным коричневым краем. Благодаря интересному дизайну и размерам (диаметр 145 мм, высота 17 мм), оно станет приятным и практичным дополнением к имеющейся кухонной утвари. Материал – прочный фарфор. Гарантирует долговечность и практичность использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота17 мм
- Диаметр145 мм
- Вес0.242 кг
- Материалфарфор
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт