Товар в корзине. Перейти
Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» с матовым покрытием чугун, дерево, черный, древес - фото 1Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» с матовым покрытием чугун, дерево, черный, древес - фото 2Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» с матовым покрытием чугун, дерево, черный, древес - фото 3

Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» с матовым покрытием чугун, дерево, черный, древес

Артикул: CH-059-438
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода-вок «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный
Фотография товара Сковорода-вок «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево
Фотография товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота27 мм
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаКвадратная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Блю Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 1108
2 290 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Блю Дэппл»

13
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Концепт №1», произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Концепт №1»

5
В наличии
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 720

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Аляска бэйсик» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Аляска бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Аляска бэйсик»

12
В наличии 12600 шт.
Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 120

Воронка, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая

14
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Полугар №1-4, 38,5%» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Полугар №1-4, 38,5%»

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Крафт Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Крафт Грэй»

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ансер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ансер», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ансер»

13
В наличии 900 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Адажио» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Адажио», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Адажио»

11
В наличии 996 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скейп Охра», произведённого компанией ChiedoCover
от940
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скейп Охра»

5
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 410

Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

13
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Сковорода-гриль квадратная, чугун, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от3 330

Сковорода-гриль квадратная, чугун, черный

14
В наличии
Фотография товара Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 780

Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево

9
В наличии 69 шт.
Фотография товара Сковорода для фахитос с подставкой чугун, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для фахитос с подставкой чугун, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 950

Сковорода для фахитос с подставкой чугун, дерево

11
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Эмбер Каст» чугун, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 560

Сковорода «Эмбер Каст» чугун, черный

6
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сковорода нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от10 620

Сковорода нержавеющая сталь, металлический

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 750

Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, металлический, черный

13
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Сковорода трехслойная сталь,антипригарное покрытие, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Сковорода трехслойная сталь,антипригарное покрытие, металлический, черный

7
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода трехслойная сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от11 700

Сковорода трехслойная сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии
Фотография товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 630

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево

7
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» с матовым покрытием чугун, дерево, черный, древес
Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» с матовым покрытием чугун, дерево, черный, древес
от 2 120
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Блю Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 1108
2 290 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Блю Дэппл»

13
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Концепт №1», произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Концепт №1»

5
В наличии
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 720

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Аляска бэйсик» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Аляска бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Аляска бэйсик»

12
В наличии 12600 шт.